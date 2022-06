O ‘1º Festival de Captação’ será realizado pelo Instituto Marcos Tito, em parceria com a Prefeitura, nos dias 24 e 25 de junho

publicado em 21/06/2022

Serão captados atletas do Sub-13, Sub-15 e do Sub-17; para participar do evento as crianças devem estar inscritas em alguma escolinha (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma “peneira” em Votuporanga receberá olheiros de grandes clubes do Brasil, como Santos, Grêmio, Cruzeiro e também internacional. O 1º Festival de Captação realizado pelo Instituto Marcos Tito, em parceria com a Prefeitura, irá acontecer nos dias 24 a 25 de junho na cidade.De acordo com o divulgado, serão captados atletas do Sub-13, Sub-15 e do Sub-17, para participar do evento as crianças devem estar inscritas em algum projeto ou escolinha e para isso pais e mães votuporanguenses precisam entrar em contato com o Instituto Marcos Tito, por meio do (17) 99741-6418.“Vocês pais que buscam um objetivo para o seu filho, a oportunidade é agora. Entre em contato, que explicamos e colocamos eles em alguma equipe. O evento não vai ser avulso, tem que estar em alguma escolinha”, disse Marcos Tito.O evento é aberto para Votuporanga e toda a região. Estarão presentes olheiros de clubes como o Fluminense, Grêmio, Athlético-PR, Tanabi, Grêmio, Santos, Novorizontino, Cruzeiro, Atlético-Go, Atlético-MG, Grêmio Prudente, Barra FC e o time da casa, o CAV, além de contar com a presença de Marcello Troisi Moreira, do Panathinalkos FC (Grécia).