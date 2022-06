A equipe conquistou durante o torneio seis medalhas de ouro, duas de prata e três medalhas de bronze, resultado muito comemorado

publicado em 25/06/2022

A equipe foi orientada pelo treinador Danilo Ribeiro e viajou com o apoio de Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A equipe de natação paralímpica, do Centro de Formação da Prefeitura de Votuporanga/Unifev/Avonat, conquistou medalhas importantes para o município no torneio Paulista de Natação, organizado pela FAP (Federação Aquática Paulista), no Complexo Esportivo Pedro Dell Antonio, em Santo André.

Participaram do evento 23 equipes, reunindo 236 atletas, que passaram por avaliação funcional, realizada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). Os atletas locais conquistaram seis medalhas de ouro, duas medalhas de prata e três medalhas de bronze. Com esses resultados, a equipe classificou-se em 11º lugar no quadro geral de medalhas.

A equipe foi orientada pelo treinador Danilo Ribeiro e viajou com o apoio de Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.