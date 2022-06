Com apenas uma vitória em cinco jogos, o CAV só não está pior porque venceu o Catanduva no primeiro jogo

publicado em 08/06/2022

O Cavinho joga hoje no estádio municipal Silvio Salles, em Catanduva, às 15h, pela sexta rodada do Paulista Sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Cavinho encara mais um desafio pelo Paulista Sub-20. Agora na corda bamba da competição e lutando na parte de baixo da tabela. Isso porque, o time de Votuporanga, que é o penúltimo colocado, viaja nesta quarta-feira (8) até Catanduva para enfrentar o time da casa, que é o lanterna do grupo um.

Com apenas uma vitória em cinco jogos, o CAV só não está pior porque venceu o Catanduva, saco de pancada do grupo, ainda na estreia do torneio. O elenco vem de quatro derrotas seguidas, diante do Novorizontino, Mirassol, Tanabi e do América de Rio Preto.