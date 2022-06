A equipe de Votuporanga venceu os donos da casa por 2 a 0, conquistou os três pontos e pode voltar a brigar pela classificação no torneio

publicado em 15/06/2022

O Cavinho bateu a equipe do Mirassol no estádio municipal José Maria de Campos Maia, na tarde de quarta-feira (15) (Foto: Rafael Bento/CAV)

O Cavinho voltou a surpreender e bateu o líder Mirassol, na tarde de quarta-feira (15), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. A equipe bateu os donos da casa por 2 a 0, conquistou mais três pontos, pode voltar a sonhar e brigar pela classificação no Paulista Sub-20.A partida se iniciou às 15h, em um jogo bem disputado entre as equipes, que tentavam subir suas marcações e chegar com efetividade no gol. O primeiro gol saiu logo no comecinho do primeiro tempo dos pés do volante Gabryel Corrêa, que não desperdiçou e marcou aos quatro minutos de jogo.Aos 28 minutos, em uma roubada de bola na intermediária, o Cavinho conseguiu arrancar com velocidade pelo lado direito com Pedro Henrique, que cruzou para o volante Gabriel Côrrea dentro da área, ele não desperdiçou e marcou o segundo gol da Votuporanguense.O elenco segue na quinta posição do grupo, com nove pontos e o Mirassol, apesar da derrota, segue como líder do grupo um, com 18 pontos. Os principais concorrentes do time de Votuporanga na briga pela terceira vaga na classificação são o Novorizontino e o América, ambos com 13 pontos conquistados no torneio.Agora faltam apenas duas rodadas para o término da fase de classificação e a equipe precisa vencer ou vencer. A próxima partida será na quarta-feira (22), contra o Tanabi, que é o vice-líder do grupo, com 15 pontos. Já na última rodada, na quarta-feira (29), o Cavinho precisa vencer o América de Rio Preto e torcer para a combinação de resultados de seus adversários.