Após a eliminação da Alvinegra no Paulista da Série A3, o elenco foi dispensado e deve retornar em novembro para a pré-temporada

publicado em 10/05/2022

A Alvinegra dispensou o elenco após a eliminação no Paulista A3 e dará continuidade no trabalho do Sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após a eliminação da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A3, os jogadores do elenco foram dispensados e a diretoria se organiza internamente para seguir o planejamento do segundo semestre, que será totalmente focado na disputa do Paulista das categorias de base.

Como já adiantado pelo A Cidade, a Alvinegra não irá participar deste ano da Copa Paulista, torneio que normalmente dá suporte para a sequência de trabalho dos atletas profissionais até a próxima temporada.

“No segundo semestre o trabalho será focado no Sub-20. Não entramos em nenhuma competição, na Copa Paulista, por conta de gastos. É um campeonato que na verdade não tem receita da Federação Paulista então todos os gastos são por conta do CAV, arbitragem, transporte, fiscais e etc.”, disse em entrevista Diego Cope, diretor de futebol do CAV.

Mesmo assim, Cope explicou que o elenco da base do CAV é também um dos objetivos da Votuporanguense no qual quer transformar o clube em formador e referência na revelação de atletas.

“Vamos focar muito e iniciar a montagem do plantel para a A3 do ano que vem. Por conta dessa economia de não participarmos da Copa Paulista, podemos ter um pouco mais de investimento, mas em tudo que condiz as estruturas que compõem uma competição”, completou.

A disputa do torneio desse ano, de forma ainda extraoficial, deve ter custado a diretoria Alvinegra mais de R$ 600 mil. Todos os jogadores com contratos até o dia 31 de junho, não serão renovados, até então, pela falta de torneio no calendário. A expectativa, no entanto, é a de acertar com eles para a pré-temporada, que deve iniciar em novembro.