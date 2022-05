O meia Vinicius é o novo reforço do Mirassol, que está na disputa do Brasileiro da Série C, o volante Jair e o meia Lucas Soares acertaram com o Rio Branco Esporte Clube

publicado em 21/05/2022

O meia Vinicius Diniz acertou com o Mirassol, enquanto Lucas Soares e Jair foram para o Rio Branco Esporte Clube (Fotos: Reproduções)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os atletas Vinicius Diniz, Lucas Soares e Jair acertaram com clubes paulistas para o calendário de jogos do segundo semestre. O meia Vinicius é o novo reforço do Mirassol, que está na disputa do Brasileiro da Série C, o volante Jair e o meia Lucas Soares acertaram com o Rio Branco Esporte Clube, de Americana, que disputa a Bezinha do Paulista.

Os anúncios foram feitos nessa semana pelos seus respectivos clubes, por meio de suas redes sociais. Vinicius Diniz foi titular absoluto da posição durante os jogos do Campeonato Paulista da Série A3, pela Votuporanguense, ele ainda marcou um gol durante o torneio.