O treinador, que estava em uma jornada de trabalho desde a Copa São Paulo, terá férias e volta para o trabalho com o Sub-20

publicado em 11/05/2022

O técnico da Votuporanguense Rodrigo Cabral segue no projeto do time no Paulista Sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após uma sequência de jogos no comando da Votuporanguense, o técnico Rodrigo Cabral sai agora para férias e volta em breve para a continuação do trabalho iniciado no ano passado com a equipe da Sub-20, que atualmente está na disputa do Campeonato Paulista da categoria.

De acordo com a diretoria, o técnico volta para assumir junto de Cauê Tonelli, bem como de toda a comissão técnica envolvida, os trabalhos da equipe durante o Paulista Sub-20. O professor, que é funcionário do clube, chegou em Votuporanga em 2020, como auxiliar de Rogério Côrrea e assumiu o trabalho de reestruturação das categorias de base da Alvinegra.

Nesse meio tempo, atuou ainda como auxiliar na A3 e Copa Paulista de 2020, até chegar no primeiro torneio no comando da equipe Sub-20, que foi a Copa São Paulo de 2022. Com a demissão de Thiago Oliveira ele assumiu o comando também do elenco principal e conseguiu não apenas tirar o clube da zona de rebaixamento, como chegou à semifinal da competição.