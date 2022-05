Só a vitória interessa para a Votuporanguense, na partida de logo mais, às 16h, no estádio dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto

publicado em 07/05/2022

A Votuporanguense encara hoje a equipe do Comercial, às 16h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense faz neste sábado (7) o jogo mais importante do ano. A partir das 16h, no estádio dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, a Alvinegra estará em campo para a disputa da classificação para a final e em busca do acesso ao Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem.

Para a partida, o técnico da Votuporanguense Rodrigo Cabral continua sem poder contar com Anderson Santos, na lateral-esquerda, mas terá todo o restante do elenco à disposição. Ele disse que a semana de trabalho foi muito boa para alinhar concentração, que foi a palavra de ordem, com os ajustes que a equipe precisava para a partida.

“Foi uma semana muito boa, muito concentrada, de descanso, de ajustes e decisiva. Para os objetivos do clube, esse jogo de amanhã trata-se de uma final. Então a final para nós é amanhã, depois é a consequência de passarmos todos com um nível muito alto de concentração. Essa é a palavra da semana”, disse ele.

Segundo Cabral, a equipe segue convicta do trabalho e isso foi feito o que deu mais forças ainda para a equipe seguir sonhando com o objetivo maior, que é o acesso. “Pela partida que foi esse primeiro tempo que falamos, desatenção que não pode ter. Então iremos com esse objetivo, teremos todos os jogadores à disposição, só uma baixa que é o Anderson, mas o Abraão vem suprindo bem. Então é isso, o equilíbrio, a tranquilidade e a condição de saber que podemos ir lá e buscar uma classificação”, relatou.

Sobre o adversário, o comandante avaliou que a equipe do Comercial costuma jogar em cima do erro do adversário. “Podemos falar com propriedade, temos quatro partidas contra e sabemos bem o adversário que iremos enfrentar. Ainda mais jogando em casa, pelo empate, o erro tem que ser zero, uma equipe muito forte fisicamente, que usa essas transições ofensivas. Então as palavras são paciência, tranquilidade, que no momento certo quando estivermos em condições de ferir o adversário no bom sentido, nós estejamos preparados. Quando estiver com a bola, não cometer os mesmos erros”, finalizou.

Transmissão