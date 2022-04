Para a Votuporanguense apenas a vitória interessa para manter viva a possibilidade de classificação para as semifinais da Série A3

publicado em 14/04/2022

Em jogo que pode definir rumo do CAV no torneio, o time recebe a equipe do União Suzano otimista na conquista dos três pontos (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense recebe neste domingo (16), às 10h, a equipe do União Suzano para o jogo de volta da segunda etapa do Campeonato Paulista da Série A3. A partida é decisiva para que a Alvinegra conquiste os pontos necessários a garantir sua classificação para semifinal do torneio.O time agora embarca em uma sequência de partidas em casa e o União Suzano é o primeiro adversário. A Votuporanguense quer sair com os três pontos da Arena e durante a semana o elenco projetou um clima amistoso e de superação para a partida deste domingo.“Foi um apagão a última partida, literalmente. Em relação as atividades mantemos uma semana muito alegre, de trabalho e ajuste, aquela ansiedade no bom sentido para que aconteça o jogo que quer, diante do nosso torcedor no domingo, fazer uma excelente partida em casa. A nossa expectativa é sempre a melhor possível, com o apoio do nosso torcedor”, disse o técnico Rodrigo Cabral em entrevista aoO professor destacou que a equipe do União Suzano poderá vir de forma mais cautelosa, por saberem da força que a Alvinegra tem dentro de casa.“Mantemos a confiança, que nunca faltou essa é uma palavra que eles absorveram muito bem durante toda a competição. Fizemos um retrospecto lá na fase classificatória vinha jogando bem, criando e a bola não entrava. No lugar chave, conseguimos a reviravolta e a classificação com muita propriedade e qualidade que sabíamos que temos dentro do nosso elenco, uma equipe muito forte”, completou.A Votuporanguense inicia esta nova rodada da competição na terceira posição do grupo dois, com três pontos e pretende somar nas próximas três rodadas para conseguir ser um dos classificados para a semifinal. Atualmente, o Comercial é o líder com sete pontos e o União Suzano em segundo com seis pontos.Como de costume, a equipejá está pronta e escalada para a partida entre a Votuporanguense e o União Suzano. A transmissão será realizada direto da Arena Plínio Marin e o ouvinte poderá conferir o pré-jogo exclusivo com análises, debates, opiniões e entrevistas a partir das 9h.