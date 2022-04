A Votuporanguense inicia a jornada no quadrangular da competição às 10h, na Arena Plínio Marin, diante de sua torcida

publicado em 02/04/2022

A Votuporanguense busca um resultado positivo na estreia da segunda fase hoje, na Arena (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense inicia a segunda fase do Paulista da Série A3 neste domingo (3). Jogando na Arena Plínio Marin, diante de sua torcida, a Alvinegra encara a equipe do São José, às 10h. O elenco focado pretende conquistar os primeiros três pontos diante do visitante já na estreia do quadrangular.Para a partida de domingo, o técnico Rodrigo Cabral terá o desfalque do zagueiro Paulo Henrique, que fica fora após levar o terceiro cartão amarelo. Fora isso, a Alvinegra volta a ter força máxima, com o retorno do atacante Erick Salles e do lateral-esquerdo Anderson Santos, que cumpriram suspensão na última partida.Tido ainda como dúvida, o atacante Léo Santos participou dos treinos durante essa semana junto com o elenco, que esteve concentrado para o jogo da estreia na segunda fase, as partidas nessa etapa são consideradas pelo técnico como jogos da “final”.“São seis jogos e seis finais estratégicas, dessas que a gente tem que errar o menos possível para enfrentar equipes que pontuaram muito melhor do que nós, mas agora é um novo campeonato. Temos que valorizar, da maneira que estávamos, conseguimos e entrar no lado da confiança que pode ser um ponto positivo. Sabendo o que a gente pode enfrentar, no que pode nos dar dificuldades e estamos bem atentos em relação a isso”, disse o professor Cabral.O técnico avaliou a semana de treinos e disse que a reviravolta no campeonato, de sair de um possível rebaixamento para a classificação, também dá confiança para que o elenco inicia a fase bem.“Foi uma semana produtiva, alegre, muito intensa também em relação a essa segunda fase que a gente entra. Acreditamos que conseguimos, juntamente com os atletas, acertar alguns detalhes que vamos tentar colocar nessa segunda fase com os adversários. Então nós conseguimos tirar só pontos positivos”, completou.Com as peças que reforçam o elenco e também com a saída de Paulo Henrique, o técnico decidiu manter em sigilo a possível escalação.“Mudou porque peças saem, entram porque gera cartões, lesões, contratações e já tem uma pré-análise das últimas partidas. Como nós iremos fazer essas situações estratégicas, em relação a isso temos nossas alterações pontuais que eles possam colocar em cima de nós. Da mesma maneira que os adversários vão esconder as escalações e algumas estratégias que não são escondidas. Tudo de ontem é passado, a escalação deixaremos preservada um momento antes do jogo. Levaremos essa dúvida para domingo”, finalizou.