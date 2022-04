Segundo uma parcial de vendas, divulgada na manhã desta sexta-feira (29), a torcida do Bafo já tinha adquirido 429 ingressos

publicado em 29/04/2022

A torcida do Comercial antecipou a compra de mais de 400 ingressos e pretende trazer mais de 600 torcedores de Ribeirão Preto (Foto: Divulgação/Comercial)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA torcida do Comercial já antecipou a compra de mais de 400 ingressos para a primeira partida da semifinal do Paulista da Série A3, que acontece neste domingo (1), na Arena Plínio Marin, às 10h.De acordo com uma parcial de vendas, divulgada na manhã desta sexta-feira (29), a torcida do Bafo já tinha adquirido 429 ingressos, com a expectativa de trazer para Votuporanga mais de 600 torcedores de Ribeirão Preto.