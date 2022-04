Com as cores da Alvinegra, batuques e bandeiras, torcedores estiveram na Arena Plínio Marin neste sábado

publicado em 30/04/2022

Torcedores marcaram presença no último treino antes da semifinal deste domingo (Foto: A Cidade)

Da redação

Um bom número de torcedores da Votuporanguense acompanhou na manhã deste sábado (30) o último treino do time antes da partida decisiva de domingo (1) contra o Comercial.

Com as cores da Alvinegra, batuques e bandeiras, o objetivo do grupo era incentivar a equipe e mostrar que a torcida estará ao lado do CAV no jogo.

“Viemos aqui mostrar para todos os jogadores que estamos apoiando e vamos apoiar até o fim e amanhã com certeza a população vai incentivar e estaremos em mais de 5 mil torcedores aqui na Arena Plínio Marin. E vai ficar 3 a 0 para o CAV”, disse Marcão Braz, torcedor fanático da Alvinegra.