Gustavo Marciano disse que o campeonato começa do zero a partir desta etapa

publicado em 30/04/2022

O técnico do Comercial, Gustavo Marciano, disse em entrevista exclusiva ao A Cidade prega ‘pés no chão’ (Foto: Rafael Alves/Comercial FC)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O técnico do Comercial, Gustavo Marciano, em entrevista exclusiva ao A Cidade, destacou que a equipe prega os “pés no chão” durante os trabalhos na semana cheia para treinos e de olho em voltar para Ribeirão Preto, no domingo (1), com pontuação dentro da mala.

De acordo com o comandante, a semana tem agregado muito aos atletas, que estão focados no desempenho da partida, que acontece no próximo dia primeiro, em Votuporanga. “O clima é muito bom, temos uma semana para estar trabalhando e colocando em prática para que a gente possa fazer um grande jogo diante da equipe do Votuporanguense”, disse.

Marciano disse que o campeonato começa do zero a partir desta etapa, apesar de reconhecer os resultados e o que o seu elenco tem feito durante o torneio. “É um novo campeonato, temos que estar atentos. Fazer uma grande semana para fazer um grande jogo no domingo”, completou.

O comandante do Comercial estreou no campeonato neste ano, na primeira rodada, justamente contra a Votuporanguense e por isso para Gustavo, o duelo entre as equipes já ficou marcado na sua trajetória no time de Ribeirão.

“O Comercial é um time de tradição e camisa como o Votuporanguense também é, seria muito importante no meu currículo ter um acesso com o Comercial, só que temos que manter os pés no chão. Não ganhamos nada. Temos que manter os pés no chão e claro que temos essa decisão dentro da nossa casa, mas o primeiro jogo é sempre o mais importante dessa decisão, que é em Votuporanga”, relatou ele.

Gustavo destacou também que a equipe quer voltar para casa com saldo positivo e tem mantido em concentração a partida deste domingo como a mais importante do ano.