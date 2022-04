Em entrevista à rádio Cidade FM, após a partida, o técnico Rodrigo Cabral disse que elenco não levou risco ao adversário e projeta próximo jogo

publicado em 09/04/2022

Após a partida, o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, disse que equipe foi apática e assumiu a responsabilidade do resultado (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a derrota por goleada para a equipe do União Suzano, o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, disse que a equipe esteve apática e assumiu a responsabilidade do resultado, nos microfones da Cidade FM 94,7, em entrevista exclusiva.“Assumo total responsabilidade, a gente imagina situações e elas não acontecem, situações que fogem do controle, isso são situações e resultados dos jogos, fizemos uma boa partida contra o São José, jogamos bem contra o Comercial e hoje a equipe esteve completamente apática. Eu assumo a responsabilidade e já preparado para a próxima partida, não tenho tempo para lamentar”, disse o técnico.O professor relatou que esperava um comportamento diferente da equipe rival, na qual se preocupou mais em defender. “Entramos dispersos, um jogo que não foi a Votuporanguense que vinha apresentando certos jogos com comportamentos agressivos e concentração, cabeça sempre erguida, teremos dois jogos em casa, uma semana para treinos que dói até pela forma que foi o placar”, completou.Cabral destacou que a equipe Alvinegra não ofereceu nenhum perigo ao adversário, em sua avaliação a equipe foi bem nos primeiros dez minutos e depois sofreu um “apagão”. “Peças não funcionaram e o elenco é qualificado, teremos uma semana para trabalhar e colocar no próximo jogo a melhor equipe possível para a partida. Claro que temos chances”, relatou.Sobre a mudança e a opção por quatro atacantes, e deixar o meio de campo mais “aberto”, o técnico disse que foi por estratégia. “São situações que a gente estuda, temos bastante opções, em relação a isso era estrategicamente deixar o Ricardo como opção, isso era tudo programado em situação de meio aberto ou não. Em relação a peças creio que isso ficou aberto porque a gente não teve a compactação e é normal em uma partida. Temos essa obrigação de fazer o resultado dentro da nossa casa, hoje foi um jogo irreconhecível”, finalizou.