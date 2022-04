Um dos maiores questionamentos, depois do jogo foi o referente as substituições que, segundo torcedores, partiram de forma de tardia

publicado em 20/04/2022

Com a calculadora na mão, Rodrigo Cabral disse que a equipe se reapresenta com tranquilidade na tarde desta quinta-feira (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Mesmo após a Votuporanguense perder a chance da classificação, diante da equipe do Comercial, dentro da própria casa, na Arena Plínio Marin, o técnico Rodrigo Cabral manteve a tranquilidade como “pilar” e após o jogo disse que mantém a cabeça fria para ir em busca do objetivo que foi traçado.

Um dos maiores questionamentos, depois do jogo foi o referente as substituições, que segundo torcedores partiu de forma de tardia, bem como, o motivo de Israel, personagem do jogo diante do União Suzano, ter ficado no banco e não ter sido titular na partida.

Em entrevista, o técnico explicou que tudo fez parte do que foi espelhado para a partida e que o elenco não foi eficiente. “São trocas conscientes e que acreditamos que sejam no momento certo que elas são feitas”, disse.

Cabral relatou ainda que a equipe do Comercial fez um gol no descuido em algo que já era projetado, na transição ofensiva do rival. “A gente conversou e fizemos treinamentos voltados para anular as jogadas do Comercial, que tem uma transição ofensiva muito forte e em um descuido eles fizeram o gol”, completou.