Ao se encontrarem na entrada dos vestiários, atletas da equipe do CAV e Suzano trocaram ofensas e partiram para a agressão

publicado em 17/04/2022

Os jogadores chegaram a trocar socos depois da partida na entrada dos vestiários (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a vitória da Votuporanguense sobre a equipe do União Suzano, neste domingo (17), jogadores de ambas equipes trocaram ofensas e partiram para a agressão na entrada dos vestiários.De acordo com informações preliminares, jogadores da equipe do Suzano não teriam aceitado brincadeiras, nem o resultado final da partida e iniciaram as discussões e troca de ofensas, após isso se iniciou uma briga generalizada entre jogadores e até membros da comissão.A Polícia Militar precisou utilizar spray de pimentar para conter as agressões. De acordo com o apurado pela equipe da Cidade Fm, que presenciou o fato, jogadores chegaram a se agredir até com pedras.As informações oficiais serão relatadas pelo árbitro Rodrigo Gomes Paes Rodrigues, na súmula da partida.