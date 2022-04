O atacante fez o gol no primeiro tempo por meio de um pênalti e garantiu a vitória da Alvinegra

publicado em 23/04/2022

João foi o autor do gol do vitória, por meio de um pênalti, que foi "cavado" pelo atacante Israel, aos 40 minutos do primeiro tempo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atacante João Marcos da Votuporanguense, em entrevista exclusiva para a rádio Cidade FM 94,7, destacou que a vitória deste sábado (23), que foi coroada com a classificação, demonstra a força do elenco, que lutará por mais no Campeonato Paulista da Série A3.João foi o autor do gol do vitória, por meio de um pênalti, que foi "cavado" pelo atacante Israel, aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele comemorou a classificação e parabenizou toda a equipe."Demonstramos, mais uma vez, a força deste grupo, a hombridade de todos nós aqui, comissão técnica, jogadores e todos que foram coroados com essa classificação. Muito feliz mas gente sabe que ainda não acabou e que temos um objetivo pela frente", disse ele.O atleta destacou ainda a concentração do elenco para a próxima partida. Agora, o CAV enfrenta equipe do Comercial, de Ribeirão Preto, o primeiro jogo está previsto para acontecer no domingo (1), na Arena Plínio Marin. "Agora são dois jogos da vida e é a gente comemorar, voltar para Votuporanga, treinar bastante e são os dois jogos mais importantes do ano, se Deus quiser estaremos preparados para conquistar mais esse objetivo", relatou