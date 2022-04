A partida deste domingo (17) foi tumultuada, a Votuporanguense abriu o placar após passar grande parte do jogo com um jogador a menos

publicado em 17/04/2022

A Votuporanguense venceu a equipe do Suzano com gol de Israel (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense venceu a partida deste domingo (17), na Arena Plínio Marin, contra a equipe do União Suzano. Com um jogador a menos, a estrela do atacante Israel brilhou, ele marcou no segundo tempo e garantiu a vitória da equipe, que agora pode “respirar” e voltar a sonhar com a classificação.O CAV sofreu com uma expulsão de Paulo Henrique, logo aos 36 minutos do primeiro tempo, após o zagueiro tomar o segundo cartão em uma ação temerária. O destaque da partida, porém, foi o atacante Israel, que entrou no segundo tempo, fez um golaço e conseguiu arrancar a expulsão de Roca, do Suzano.Antes da partida, a Votuporanguense teve uma mudança de última hora, isso porque o lateral-esquerdo, que estava escalado para partida sentiu e não foi para o jogo, com isso Abraão Lincoln assumiu a posição e foi para o jogo.A partida entre as equipes começou disputada e com uma confusão logo aos seis minutos do primeiro tempo. Em um jogo que foi muito técnico e estudado até os 15 minutos, com poucas oportunidades para as equipes. Aos dez minutos, a Votuporanguense teve a chance de abrir o placar, com um chute do Ricardinho que escapou de seu marcador pela direita, a bola sobrou para Leo Santos, que bateu e a bola foi para o travessão.Aos 14 minutos, em bola enfiada por Leo Santos, pelo lado direito, que fintou seu marcador e cruzou na área, Ricardinho bateu de primeira e o goleiro Felipe, do Suzano, fez milagre e defendeu. A Votuporanguense continuou pressionando a equipe do Usac, em seguida aos 17 minutos, em jogada iniciada pela direita, Bruno Moura cruzou e Marlon cabeceou, mas a bola saiu para a linha de fundo.Em seguida, aos 21 minutos, em jogada pela esquerda, após a cobrança de uma falta, Leo Santos fintou o seu marcador e tocou para Paulo Henrique, que estava dentro da área, bateu, mas em mais uma bela defesa, Felipe, não permitiu que a Votuporanguense abrisse o placar.Aos 40 minutos, Madalena se infiltrou pela direita, fintou seu marcador e bateu ao gol, em bela defesa, Talles, evitou o que poderia ter sido o primeiro gol da partida.O segundo tempo começou com menos intensidade e menos oportunidades, aos quatro minutos, João Marcos se infiltrou pela direita, se viu livre e bateu ao gol, mas a bola foi para a linha de fundo.Aos 12 minutos, Felipe, do Suzano, defendeu mais uma bela oportunidade clara de gol. Em jogada pela direita, João Marcos mais uma vez se infiltrou e sozinho disparou ao lado contrário do gol.A equipe do União Suzano, aos 14 minutos, pressionou a equipe da Votuporanguense e teve duas grandes chances. Porém, aos 16 minutos, Israel abriu o placar. No meio de três zagueiros, em jogada trabalhada que iniciou pela esquerda, ele encontrou espaço e disparou uma bomba, que foi para o fundo da rede.Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)Data-Hora: 17/04/2022 - 10hÁrbitro: Rodrigo Gomes Paes RodriguesAssistentes: Osvaldo Apipe e Jose Lucas CandidoPúblico: 697 pagantesRenda: R$ 10.430,00