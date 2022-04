A Votuporanguense venceu São Jose com um gol de João Marcos e com ajuda do Comercial avança à semifinal da Série A3

publicado em 23/04/2022

A Votuporanguense venceu a equipe do São José e o Comercial empatou com o União Suzano, e por isso garantiu a classificação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A3. A Alvinegra fez a lição de casa, neste sábado (23) e conquistou a vitória diante da equipe do São José, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com um gol de João Marcos e com a ajuda no resultado do Comercial, avançou para a próxima fase.O time dependia, além de vencer, da combinação de resultado em específico do jogo entre Comercial e União Suzano, que terminou empatado. Por isso, a Votuporanguense conquistou a vaga com nove pontos.A Votuporanguense começou com as alterações esperadas para o seu setor defensivo, com Paulo Henrique e também no setor ofensivo com a entrada de Erick Salles e também Israel, que assumiu a posição de Marlon. A primeira grande chance da partida foi aos seis minutos, em uma boa infiltrada de Washington, que chegou com profundidade, chutou ao gol e a bola foi parar nas mãos do goleiro Talles.O jogo começou movimentado, com mais oportunidades que foram formadas pela equipe da casa. A Votuporanguense, porém, começou a chegar e construir jogadas a partir dos 20 minutos, em jogada pela esquerda, a Alvinegra teve uma grande chance de abrir o placar com um chute de Erick Salles.O CAV teve a grande chance de marcar aos 30 minutos, em uma jogada iniciada pela esquerda, a bola chegou a João Marcos, que livre na cara do gol, ganhou na corrida, mas pecou ao chutar e a bola caiu direto nas mãos do goleiro Allan.O São José teve uma chance clara de gol, com um chute de fora da área, que foi direto para o travessão, aos 40 minutos. Em seguida, em uma transição ofensiva, Israel ganhou na velocidade, ele cortou e foi pego dentro da área, pênalti. João Marcos foi para a cobrança e converteu para a Alvinegra.A segunda etapa começou movimentada, aos dois minutos a Votuporanguense fez uma grande jogada ofensiva, Erick Salles chutou ao gol e em dois tempos, Allan, goleiro do São José, em dois tempos defendeu. Em uma cobrança de falta, Washington teve a chance de empatar o placar, ele chutou e a bola passou rente a trave, mas saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, Talles fez milagre e defendeu um chute de bicicleta.Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP)23/04/2022 - 15hJosé Cláudio Rocha FilhoAlex Alexandrino e Denis Matheus Afonso Ferreira