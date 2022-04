O clube conta com o apoio da torcida para empurrar o time no primeiro duelo contra o time de Ribeirão Preto

publicado em 28/04/2022

A Votuporanguense iniciou as vendas de ingressos para a partida diante do Comercial neste domingo (1) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

site da Guichê Web ou na sede que fica na rua Mato Grosso. A Votuporanguense já iniciou a venda de ingressos para a partida deste domingo (1), contra a equipe do Comercial, de Ribeirão Preto, às 10h, na Arena Plínio Marin. As vendas acontecem por meio doou na sede que fica na rua Mato Grosso.

Os ingressos são comercializados por R$ 20 na arquibancada coberta e R$ 10 na geral. A entrada no estádio, de acordo com a organização, só será permita com ingresso, cópia do comprovante de vacinação ou teste PCR em mãos.