Eles participam do CGM Duo Super Cup, um dos maiores torneios realizados no Brasil, com mais de 1.200 atletas

publicado em 02/04/2022

As duplas: Dani Zanelato e Thaiz Grandizoli; Marcinho Fukuiama e João Pedro participam da competição de Beach Tennis Foto: Arquivo pessoal

Em busca de evolução e experiência em torneios renomados, as duplas Dani Zanelato /Thaiz Grandizoli e Marcinho Fukuiama/João Pedro (Babalu), participam do CGM Duo Super Cup, um dos maiores torneios realizados no Brasil, com mais de 1.200 atletas e que acontecerá no maior clube da América Latina, o Praia Clube da cidade de Uberlândia, cujo grande parte dos atletas das seleções brasileiras Olímpicas e Paraolímpicas, pertencem a esse clube. Serão cinco dias de disputas (de 30 de março a 3 de abril), sendo 30 categorias em disputas e realizadas em mais de vinte quadras no complexo da Arena Unimed.

As equipes locais, duelarão nas categorias C femininas e masculinas disputadas por mais de 60 duplas de todo o país. A atração principal da competição será as disputas profissionais da Categoria Pró, com premiações de mais de R$200 mil em prêmios e a participação dos melhores atletas do planeta, com destaque para os italianos Raul Menegatti e Michele Capelletti, os Brasileiros André Baran (número 1 do ranking brasileiro), Ricardo Russo e Ricardo Barone, além do francês Théo Irigaray e o espanhol Antony Ramos.

Entre as mulheres, destaque para as italianas primeiras do Ranking Mundial, Flaminia Daina e Nicoli Nobile, as brasileiras igualmente fortíssimas, Joana Cortez, Rafaela Miler e Sophia Chow e a Venezuelana Paty Diaz.