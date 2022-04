Time, portanto, não terá desfalques contra União Suzano

publicado em 07/04/2022

Votuporanguense estará completa para o jogo de sábado contra o união Suzano (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

A Votuporanguense não terá desfalques contra o União Suzano no sábado (9). Apesar da confusão no final do jogo contra o Comercial na quarta-feira (6), em razão de supostos erros da arbitragem, o juiz da partida, Adriano de Assis Miranda, relatou na súmula apenas a expulsão do médico do CAV, Flávio Pastore e não do volante Samuel, como se imaginou na ocasião.

Na súmula, documento oficial sobre a partida, o árbitro relatou que expulsou Pastore por adentrar no campo de jogo para atender seu atleta e reclamar “de forma acintosa e grosseira” contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: “você tem que parar o jogo caralho, você não viu não porra”, teria dito o médico, segundo o juiz.

Ainda conforme a súmula, após o término da partida dr. Flávio Pastore teria usado uma garrafa para jogar água na arbitragem.

Confusão

A confusão começou depois do último lance da partida, que deu origem ao terceiro gol do Comercial na vitória por 3 a 1 sobre a Votuporanguense. Os jogadores do CAV reclamaram de uma falta que teria ocorrido no meio de campo que, por não ter sido marcada, favoreceu a equipe de Ribeirão Preto, deixando quatro jogadores contra dos no campo de defesa.

Além deste lance os atletas e a comissão técnica Alvinegra reclamaram de um pênalti não marcado no primeiro tempo que, segundo eles, poderia ter mudado a história do jogo.

Em meio a esse debate, o árbitro Adriano de Assis Miranda levantou o cartão vermelho no meio da confusão e se imaginou que ele seria direcionado para o volante Samuel, que seria um importante desfalque para a partida contra o União Suzano.