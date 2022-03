Alvinegra precisa voltar para casa com os três pontos na bagagem; o jogo começa às 15h com transmissão exclusiva da Cidade FM

publicado em 19/03/2022

A Votuporanguense encara, fora de casa, a equipe do Olímpia e quer mais uma vitória para continuar vivo o sonho de classificação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense terá mais um jogo decisivo neste sábado (19). Diante da equipe do Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, fora de casa, a Alvinegra continua na busca da vitória para manter vivo o sonho de se classificar para a segunda etapa do Campeonato Paulista da Série A3.O adversário para esta partida de logo mais, às 15h, é o atual Z-2 do campeonato e terá a disposição todo o seu elenco para o jogo. A Votuporanguense que saiu de viagem na noite de sexta-feira (18), também está com todos os jogadores à disposição, animados vindo de uma vitória diante do Sertãozinho em casa.“A expectativa é a melhor possível, agora graças a Deus definimos que a queda ficou para trás diretamente buscando essa classificação. Entramos na briga, reativamos a briga pela classificação. A equipe está muito motivada em fazer um grande jogo, todos concentrados com a cabeça tranquila e muito preparados pelo que podem vir a enfrentar”, disse o técnico Rodrigo Cabral.Para a partida, o comandante destacou que o aliado dos atletas será a concentração. “Temos que manter também nosso espírito competitivo como a gente vem na competição e depois é ter uma disputa sadia, eles jogando em casa vão querer usar isso de argumento, motivação, mas precisamos estar preparados com comportamento de entrega e disposição”, completou.Direto de Olímpia para a, a maior equipe do futebol do noroeste paulista está pronta e escalada para narrar os momentos da partida. O ouvinte poderá acompanhar o pré-jogo a partir das 14h com entrevistas, opinião e comentários antes da bola rolar.