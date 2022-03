O lance mais questionado foi a expulsão do lateral-esquerdo, Abraão Lincoln, que tomou vermelho direto após uma chegada mais dura no adversário

publicado em 01/03/2022

O lance mais questionado foi a expulsão do lateral-esquerdo, Abraão Lincoln (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a partida contra o Suzano, a Votuporanguense irá oficializar uma reclamação junto a FPF (Federação Paulista de Futebol) contra as decisões da arbitragem no sábado (26). O lance mais questionado foi a expulsão do lateral-esquerdo, Abraão Lincoln, que tomou vermelho direto após uma chegada mais dura no adversário.“A Votuporanguense irá protestar formalmente junto à Federação Paulista de Futebol pela arbitragem desastrosa em que tivemos duas expulsões, uma de forma totalmente injusta, e também quanto aos oito minutos de acréscimo no segundo tempo”, diz comunicado do time.A insatisfação foi enfatizada também pelo próprio técnico da Alvinegra, Rodrigo Cabral, que analisou a partida e relatou sua insatisfação com a arbitragem.“No segundo tempo, voltamos com uma postura totalmente diferente, igualamos o jogo, colocamos nossa equipe no campo do adversário e fizemos nosso jogo, nossas ações, ofensivas e defensivas, aí é que entra a situação da expulsão [segunda], que de modo geral, na minha opinião acredito que não se pode colocar em um jogo desses, mesmo sendo A3, a arbitragem que tem praticamente zero jogos em uma divisão tão importante quanto a A3”, disse.Para ele a arbitragem foi preponderante no resultado final do jogo. “Acredito que houve muitas faltas invertidas, acabou sofrendo uma pressão externa que resultou no final da partida. Claro que assumindo totais responsabilidades do jogo, mas acreditamos que a arbitragem foi preponderante no resultado da partida”, finalizou.