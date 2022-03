A Votuporanguense, diante de seu histórico na Série A3 de 2022, ainda não conquistou nenhuma vitória fora de casa

publicado em 11/03/2022

A Votuporanguense agora terá apenas mais um jogo fora de casa, contra o Olímpia (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense, diante de seu histórico na Série A3 de 2022, ainda não conquistou nenhuma vitória fora de casa. Ou seja, com a última partida contra o Comercial a equipe está há seis jogos sem vencer.O primeiro jogo foi logo na estreia, com um empate, sem gols, contra o Bandeirante de Birigui. Depois, na rodada quatro foi uma derrota por 2 a 1 para o Noroeste, em seguida a derrota por 2 a 0 contra o Capivariano, o 1 a 0 contra o Marília, a derrota por 2 a 1 em Suzano e agora o 1 a 1 diante do Comercial.Apesar dos resultados, para o técnico, Rodrigo Cabral, isso faz parte de oscilação que acontece na competição. “Temos a confiança, mas no meu modo de ver a gente vem jogando até aqui bem. Viemos construindo, só que em certos detalhes nós pecamos em ajustes em detalhes dentro da partida”, disse.Para ele a “chave” vira a cada jogo e a busca é para não ter um resultado negativo na casa do rival. “Então são oscilações normais que acontecem dentro de uma competição, que toda equipe tem e infelizmente aconteceu com a gente. Cremos que agora os momentos bons virão novamente”, completou.A Votuporanguense agora terá apenas mais um jogo fora de casa, contra o Olímpia, no Estádio Municipal Maria Tereza Breda, no dia 19 de março, às 15h.