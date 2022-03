Romarinho, como é conhecido, está recuperado de seus vícios, voltou a treinar e quer uma oportunidade para voltar ao futebol

publicado em 01/03/2022

Os torcedores da TOV se reuniram na segunda-feira (28) pela manhã com o diretor executivo Diego Cope para pedir o retorno de Romarinho (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brTorcedores da TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) se reuniram na segunda-feira (28) pela manhã com o diretor executivo de futebol, Diego Cope, para pedir o retorno do centroavante Romário, o maior artilheiro da história do Clube Atlético Votuporanguense.Hoje com 32 anos e recuperado de seus vícios, o atleta voltou a treinar e quer uma oportunidade para voltar ao mundo do futebol. Segundo o apurado, caso Romário fosse contratado para retornar, ele treinaria com o elenco para a disputa da Copa Paulista no segundo semestre, decisão que depende dos diretores do clube.Romário, foi o camisa 9 durante a campanha do título da Segunda Divisão, em 2012. Ele terminou como artilheiro daquela edição da competição com 18 gols, marcando dois gols na final contra o São Vicente.Em 2013 o jogador deixou o clube para atuar no Mogi Mirim, mas retornou no meio da Série A3 e mais uma vez brilhou com nove gols. Em 2014, Romário mais uma vez deixou o CAV para jogar pela Matonense. Retornou apenas em 2015 quando marcou três gols pela Copa Paulista. Estava no elenco que disputaria a Série A3 daquele ano, mas preferiu deixar o clube para jogar no Itumbiara-GO.