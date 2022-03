A Votuporanguense terá dois importantes desfalques para a partida contra o Rio Preto, no sábado (26), às 15h: Andersom Santos e Erick Salles

publicado em 23/03/2022

A Votuporanguense segue focada no objetivo contra o Rio Preto, mesmo com dois desfalques para a partida (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

A Votuporanguense tem se preparado para a partida “decisiva” contra o Rio Preto e pensando no adversário, o elenco terá que fazer duas adaptações no plantel. Isso porque o lateral-esquerdo Andersom Santos e o atacante Erick Salles, ambos suspensos, não poderão ser relacionados para a partida.

Em entrevista exclusiva ao A Cidade, na terça-feira (23), o técnico Rodrigo Cabral disse que já treina pensando nas possíveis alterações e as peças que poderão ser relacionadas para a partida.

“Temos algumas opções, podemos colocar o Abraão [no lugar de Anderson], que é da posição ou colocar um zagueiro, criar novas situações que mesmo não tendo essa característica ofensiva, ajuda na nossa construção e aquilo que colocamos no jogo. Sobre o Erick, um jogador com muita potência, temos atletas no nível para substituir, iremos esperar esse meio para o fim da semana para definir as peças, mas sabendo que tem essas posições com qualquer setor possa substituir”, disse o professor.

Durante a semana, Cabral disse que pretende recuperar os atletas fisicamente falando e procura manter o foco ao objetivo atual do elenco.

“Mais uma semana cheia muito importante para descanso e recuperação, procurar sempre nesse período como é o último jogo da fase classificatória e o time vem uma carga muito grande de físico e técnico, emocional. Aproveitamos esses momentos para aqueles ajustes e descansar quem tiver de descansar”, completou.