Ao saírem de campo, alguns dos atletas conversaram com a reportagem da Cidade FM e lamentaram o fato de terem deixado a vitória escapar

publicado em 10/03/2022

O zagueiro Paulo Henrique não ficou satisfeito com o empate contra o líder do campeonato e desabafou após o fim da partida (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

Apesar de voltar com um ponto na bagagem, o empate contra o Comercial-RP não agradou os jogadores da Votuporanguense. Ao saírem de campo, alguns dos atletas conversaram com a reportagem dae lamentaram o fato de terem deixado a vitória escapar.O primeiro a desabafar nos microfones da emissora foi o zagueiro Paulo Henrique. Ele disse que o empate não foi um bom resultado. “Foi um bom jogo, mas não adianta nada. Falou e falou sobre o encaixe de área. Tem que sair com os três pontos, cara. Eu não estou aqui para disputar o rebaixamento, eu quero classificar”, desabafou.O mesmo sentimento expressou o meia Murilo. “Fico triste pela partida que a gente fez. A gente não devia estar nessa situação. Fico triste porque a gente correu pra caramba e igual aconteceu nos outros jogos, a gente tomou o mesmo gol no mesmo erro. A gente luta pra caramba e merece mais, só que temos que trabalhar mais para conseguir os resultados”, completou Murilo.Marlon, o autor do gol, também lamentou o empate. “Estou feliz por ter conseguido fazer o gol, mas triste por esse empate. A gente queria a vitória, então agora é continuar trabalhando para tentar vencer em casa”, concluiu.