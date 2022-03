O copo foi jogado em uma galeria do bairro Jardim Paulista, em Fernandópolis

publicado em 14/03/2022

Após pular na galeria para “salvar” copo térmico, a vítima foi localizada aproximadamente 800 metros do local (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros resgatou, na madrugada deste domingo (13), uma mulher que estava em risco de afogamento em uma galeria de água na avenida Getúlio Vargas, no bairro Jardim Paulista, zona Leste de Fernandópolis. Tudo isso teria ocorrido após uma briga por um copo “Stanley”.

De acordo com a ocorrência, um casal estava pela avenida quando iniciou uma discussão. Em seguida, a própria vítima, de 21 anos, teria jogado copo térmico dentro da galeria e depois acabou pulando na água para pegar, mas foi arrastada pela enxurrada.

O companheiro da vítima acionou o Corpo de Bombeiros e indicou onde ela estava quando foram ouvidos gritos de socorro. Com isso foram iniciadas as buscas e ela só foi encontrada a aproximadamente 800 metros do local.

Após o resgate, os bombeiros iniciaram os procedimentos de primeiros socorros e, já consciente, a jovem foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, onde passou por atendimento.

