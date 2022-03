O atleta é um velho conhecido da torcida, se confirmada a sua vinda essa será a sua quarta passagem no elenco Alvinegro

publicado em 04/03/2022

O atacante Léo Santos pode ser o novo reforço da Alvinegra para a Série A3; o atleta já teria rescindido o contrato com o Ypiranga-RS (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após especulações no mercado, o atacante Leo Santos tem sido o mais cotado para ser o novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense. O atleta é um velho conhecido da torcida, se confirmada a sua vinda essa será a sua quarta passagem no elenco Alvinegro.