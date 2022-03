O atleta chegou para reforçar o plantel antes da partida que pode garantir a classificação para a segunda etapa do Paulista da Série A3

publicado em 24/03/2022

A Votuporanguense anunciou ontem pela manhã o retorno do atacante João Marcos para o jogo contra o Rio Preto (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense confirmou na quarta-feira (23) a chegada do atacante João Marcos para reforçar o elenco às vésperas da partida que pode garantir a classificação para a segunda etapa do Campeonato Paulista da A3. O atleta já foi inscrito, liberado pelo BID (Boletim Informativo Diário) e poderá atuar na partida do sábado (26).

O atleta era cotado para voltar ao elenco no início deste mês, junto ao pacote de reforços que foi anunciado pelo clube, porém, ele foi barrado pelo Pouso Alegre, time que disputava o primeiro escalão do futebol mineiro e não pôde retornar antes do esperado.

O jogador chega sem “despesas” para o CAV, isso porque ele estava no Pouso Alegre jogando por meio de um empréstimo e estava com o contrato firmado até o dia 31 de março, mas o vínculo foi rescindido. Isso porque o time que estava na degola do campeonato mineiro, conseguiu se salvar e encerrou a sua participação no torneio, como décimo colocado.