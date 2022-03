O objetivo do encontro foi alinhar uma parceria para realização de um grande campeonato de futebol de base de campo e de salão em Votuporanga

publicado em 02/03/2022

Marcos Tito e sua equipe se reuniram com o prefeito Jorge Seba na última semana para planejar um ano de parcerias (Foto: Divulgação)

Da redação

Na última semana, o empresário de futebol Marcos Tito esteve reunido com o prefeito Jorge Seba (PSDB) em seu gabinete para ajustar os últimos detalhes de uma parceria entre o Instituto Marcos Tito e Prefeitura de Votuporanga. A reunião foi acompanhada também pelo vereador Jura (PSB).O objetivo do encontro foi alinhar uma parceria para realização de um grande campeonato de futebol de base de campo e de salão em Votuporanga. A realização seria do Instituto Marcos Tito junto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. De acordo com o empresário Marcos Tito, a situação está bem adiantada nos trâmites finais de documentação e a novidade deve ser lançada muito em breve."Nossa intenção é voltar aqueles campeonatos de antigamente que movimentava toda a cidade e região. Movimentar a molecada da base. O objetivo é fomentar e incentivar a prática do esporte em Votuporanga", comentou Marcos Tito, que disse ainda que o Instituto pode ao longo do ano também fazer mais parcerias com a Prefeitura.O empresário também aproveitou a oportunidade para elogiar a escolha e o trabalho do secretário de Esportes e Lazer Marcelo Stringari. “É uma pessoa que tem forte ligação com o esporte e com ideias e intenções muito boas para o desenvolvimento da área na cidade”.O empresário Marcos Tito e sua equipe também aproveitaram a passagem pela cidade para visitar a Casa da Criança de Votuporanga e oficializar uma parceria entre o Instituto e a entidade. Será montado uma escolinha e futebol para as crianças atendidas pela entidade. O projeto deve ser lançado em breve. Durante a visita, o empresário também aproveitou para presentear as crianças com o seu livro "10 Mandamentos do Futebol".