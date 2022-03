A Votuporanguense irá enfrentar a equipe da capital, às 10h, na Arena Plínio Marin; vitória é essencial para que o time alcance a classificação

publicado em 05/03/2022

A Votuporanguense volta a campo, após semana cheia para treinos em busca de manter vivo o sonho da classificação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de uma semana sem jogos, a Votuporanguense reinicia neste domingo (06) a jornada no Paulista da Série A3 com o sonho vivo de classificar para a segunda etapa. Para isso, o primeiro desafio numa série de seis jogos é contra o lanterna da competição, o Nacional, que conquistou até o momento cinco pontos e vem de um empate e duas derrotas.A bola rola em Votuporanga, na Arena Plínio Marin. Para se manter vivo e garantir uma vaga no G8 da A3, a Alvinegra precisa conquistar 14 pontos dos 18 que serão disputados nas próximas seis rodadas e tentar beliscar a classificação para a próxima etapa.Após a semana “cheia” para treinos, o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, disse que a equipe irá procurar manter o ritmo de jogo e, com atitude, mesclar o que foi adaptado por meio de treino para ser executado na partida de domingo.“Trata-se de uma partida em casa que o objetivo é sempre ter a proposta de jogo, atitude, colocar todas as suas ações treinadas diante do seu torcedor, a obrigação é nossa e um detalhe importante, diante dessa instabilidade de resultados aumenta ainda mais. Tivemos uma semana muito boa de ajustes, creio que a equipe está muito confiante, viemos jogando bem e quando os resultados não aparecem, claro que as cobranças elas vêm e jogadores têm que estarem preparados para isso, como a comissão também está. Dar a tranquilidade, porque só assim conseguimos selar as situações”, disse.A transmissão é exclusiva da, por meio da 94,7 FM com a maior equipe do futebol esportivo, a partir das 9h ao vivo com o maior pré-jogo do seu rádio.