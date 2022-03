A diretoria da Alvinegra participará no próximo dia 6 de abril de um conselho arbitral da competição e já começa a alinhar a preparação do elenco

publicado em 25/03/2022

A equipe Sub-20 da Votuporanguense deve retornar aos trabalhos na semana que vem de olho no Paulista da categoria (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Os atletas do Sub-20 da Votuporanguense devem retomar os treinos na semana que vem, de olho na disputa do Campeonato Paulista da categoria. A diretoria da Alvinegra participará no próximo dia 6 de abril de um conselho arbitral da competição e já começa a alinhar a preparação do elenco para os próximos torneios.

Desde o início do planejamento da categoria de base, que foi alinhado em setembro de 2021, a continuidade dos treinos e do trabalho da comissão já era esperada para esse período, conforme explicou o diretor de futebol, Diego Cope. Tanto é que alguns atletas já estavam integrados aos treinos junto dos atletas que estão na disputa da Série A3.

“Já temos alguns atletas inseridos no profissional, que disputaram a Copa São Paulo. A ideia é Paulista Sub-20 com uma outra comissão técnica, com profissionais diferentes para darmos continuidade no planejamento que criamos desde 2021”, disse.

Apesar disso, o foco, segundo o diretor, ainda é a Copa São Paulo de 2023 e usar a competição estadual da categoria como um teste aos atletas, que terão as primeiras oportunidades de situações reais de jogo ou para aqueles que poderão ter maior minutagem.

“É um trabalho a médio-longo prazo, trabalho de base você tem que lidar com diversos tipos de personalidade, diversos tipos de cabeça. Há atletas que irão lidar muito bem com uma Copa São Paulo onde a pressão é grande e por mais que tenha desempenhado bem, não está pronto ainda para subir naquele momento para a disputa de um torneio profissional”, completou.