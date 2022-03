Em partida válida pela última rodada da primeira fase do campeonato, a Votuporanguense bateu a equipe do Jacaré por 2 a 0

publicado em 26/03/2022

A Votuporanguense conquistou a classificação para a segunda fase da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense venceu a equipe do Rio Preto e está classificada para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. O plantel bateu o rival em 2 a 0, com gols do zagueiro Diogo e do centroavante Marlon, na tarde deste sábado (26), na Arena Plínio Marin.A Alvinegra se classificou na sexta posição e para a fase quandrangular, a equipe configurou no grupo do Comercial, São José e do União Suzano. "Coletivo fala muito forte, mostraram a sua força e isso é sensacional. Momentos ruins acontecem. Sobre a próxima fase, jogar em casa sob a presença do nosso torcedor, com um apoio ainda maior, deslocamentos, descansados e confiantes", disse o técnico Rodrigo Cabral nos microfones da Cidade FM.A equipe da casa entrou com as alterações já esperadas no seu setor ofensivo. João Marcos assumiu a titularidade, após o atacante Léo Santos sentir a coxa direita, no último dia de treino. A partida começou disputada entre as equipes, que passaram os primeiros 20 minutos estudando em campo.Aos 13 minutos, uma roubada de bola de Marlon, pelo lado esquerdo, no início da grande área, foi a primeira grande chance da Votuporanguense. O centroavante fintou seu marcador e bateu ao gol, mas a bola foi para a linha de fundo.Em seguida, aos 15 minutos, João Marcos se infiltrou pelo lado direito do adversário, livre, ele chutou ao gol, a bola foi defendida pelo goleiro Nayan. Aos 18 minutos surgiu a resposta do adversário. Xepa, do Rio Preto, recebeu uma bola pela lateral-direita, mirou o gol do rival e disparou uma bomba no lado esquerdo do goleiro Talles, mas a bola foi para a linha de fundo.Aos 34 minutos, por meio de um escanteio, cobrado por Ricardinho, a bola teve endereço certo. Em um bate rebate, a bola sobrou para o zagueiro Diogo, que não desperdiçou e mandou para o fundo do gol.A Votuporanguense ampliou o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Em uma arrancada pela esquerda com Israel, ele chegou com profundidade, cruzou na grande área e encontrou o centroavante Marlon, bem colocado, bateu no contrapé do goleiro e não deu chances para o goleiro Nayan.Até o fim do primeiro tempo, a equipe da Votuporanguense continuou construindo e propondo a partida. A Alvinegra teve ainda duas chances de marcar, com chutes de fora da área do atacante João Marcos.No início do segundo tempo a Votuporanguense voltou com menos intensidade, mas logo aos oito minutos, Rômulo em uma tentativa de roubar a bola de Samuel, o agrediu e foi expulso. A Alvinegra, após os 13 minutos voltou a pressionar e criar jogadas, mas em seguida em uma falha da zaga do CAV, o Rio Preto teve a chance de diminuir, por meio de uma cobrança de falta.Aos 22 minutos, a Votuporanguense quase ampliou o placar, em uma cobrança de falta cobrada por Ricardinho, que caiu nos pés de Vinicius Diniz, que bateu mas a bola foi para o travessão.FICHA TÉCNICAVOTUPORANGUENSE 2 X 0 RIO PRETOLocal: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)Data-Hora: 26/03/2022 - 15hÁrbitro: Leandro Carvalho da SilvaAssistentes: Fabio Rogerio Baesteiro e Claudenir Donizete Gonçalves da SilvaPúblico: 1.033 pagantesRenda: R$ 16.930