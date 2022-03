A Votuporanguense venceu o time da casa por 2 a 0 com gols de Israel e também Vinicius Diniz, no estádio municipal Maria Tereza Breda

publicado em 19/03/2022

A Votuporanguense construiu o resultado e rebaixou o Olímpia, e enfrenta o Rio Preto em casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense venceu a equipe do Olímpia, na tarde deste sábado (19), e encaminhou a classificação para a segunda etapa do Paulista A3. Com direito a defesa de Talles e gols de Israel e também Vinicius Diniz, a partida terminou em 2 a 0 e marcou o rebaixamento da equipe do Olímpia, na sua casa, no estádio Maria Tereza Breda.O time da Votuporanguense entrou em campo com algumas alterações com a entrada de Ricardinho e o retorno de Israel como titulares. O jogo começou disputado e estudado entre as equipes que marcavam entre si muito bem as saídas de bolas.A primeira grande chance da partida surgiu aos dez minutos com uma boa roubada de bola de Israel pelo lado esquerdo que enfiou a bola para Erick Salles, na ponta direita, que chutou ao gol, mas foi interceptado pela zaga da equipe adversária.Em seguida, aos 15 minutos, a Votuporanguense teve nova chance com uma jogada de Léo Santos pela esquerda e perdeu a oportunidade de abrir o placar, a bola chegou em Ricardinho, que chutou de trivela e a bola foi parar na linha de fundo.No primeiro tempo, dois gols foram anulados, um para a Votuporanguense, em que Israel estava impedido e outro para o Olímpia, no momento em que o centroavante Romão dominou a bola, pegou em sua mão e o lance que culminou em um gol foi anulado.Durante os primeiros 30 minutos, as duas equipes pouco produziram, trabalharam durante todo a partida com bolas mais alçadas sem muita efetividade no detalhe final. No fim do primeiro tempo, aos 36 minutos, Norton ficou livre e disparou para o gol de fora da área, a bola porém foi para a linha de fundo.Os times entraram sem alterações na segunda etapa da partida. Aos 14 minutos, a Votuporanguense perdeu uma nova chance de fazer o gol, em uma jogada iniciada com Léo Santos, que chegou com profundidade, mas não conseguiu combinar a jogada com Anderson Santos e a bola foi para a linha de fundo.No minuto 18, a Votuporanguense perdeu uma nova chance de gol. O lateral-esquerdo Anderson Santos cruzou na pequena área para Israel que cabeceou e o goleiro Thiago, do Olimpia, fez milagre e defendeu a bola.Até os 20 minutos do segundo tempo, a equipe pouco agrediu o time da casa e manteve a base sem alterações. Aos 24 minutos, o goleiro Talles da Votuporanguense salvou a equipe Alvinegra em uma defesaça. O lance foi iniciado por João Carlos, que se infiltrou na área e bateu ao gol.A resposta, porém, foi com um gol. Aos 26 minutos, em roubada de bola na intermediária por Léo Santos que arrancou pela lateral empurrou para Israel, que estava livre dentro da área e partiu para o abraço.Não deu tempo nem da Alvinegra comemorar. Aos 27 minutos, em uma arrancada de João Paulo pela lateral-direita, Anderson Santos chegou firme e derrubou o atleta. O árbitro deu pênalti e foi cercado de controvérsias, porém brilhou a estrela do goleiro Talles, que defendeu a batida pelo seu lado direito em dois tempos.Aos 38 minutos, em jogada disputada na intermediária, Erick Salles se infiltrou pela direita, cruzou para a pequena área e Vinicius Diniz livre marcou o segundo gol da partida.Para conquistar a classificação, a Votuporanguense precisa vencer o Rio Preto em casa, na Arena Plínio Marin, no próximo sábado (26), pela 15ª rodada do Paulista da Série A3. Até então, a Votuporanguense ocupa a sétima colocação do Paulista A3 e depende dos resultados dos próximos jogos.Estádio Municipal Maria Tereza Breda, em Olímpia (SP)19/03/2022 - 15hRicardo Bittencourt da SilvaMarcelo Zamian de Barros e Felipe Camargo Moraes195 pagantesR$ 4.650