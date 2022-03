Após empate contra Sertãozinho, agora para se classificar a Alvinegra precisa vencer os três jogos restantes do campeonato

publicado em 13/03/2022

Os gols do jogo saíram os dois no primeiro tempo de jogo (Foto: Rafael Bento/CAV

Fernanda Cipriano

Pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense somente empatou contra o Sertãozinho, na Arena Plínio Marin, e perdeu a chance de colar no G8 da competição. A partida terminou em 1 a 1, com gols de Léo Santos, para o CAV, e Formiga, para a equipe do Sertãozinho, na manhã deste domingo (13).

Agora com esse resultado, a Alvinegra precisa manter 100% de aproveitamento nos próximos três jogos para classificar para a segunda etapa do campeonato.

A Votuporanguense entrou com praticamente a mesma escalação da última partida. O jogo começou movimentado e com intensidade entre as equipes, com jogadas bem trabalhadas e presença de ambos os times.

Aos cinco minutos, Erick Salles em jogada pela esquerda se infiltrou, passou a marcação e chutou para o gol, que passou por cima do goleiro Matheus e foi para a linha de fundo. Em seguida, aos doze minutos, Murilo arrancou, encontrou espaço na intermediária e chutou de fora da área, a bola bateu no travessão e saiu.

Após isso, o jogo precisou ser paralisado devido a um torcedor que acabou caindo na arquibancada e foi socorrido pela ambulância. Aos 27 minutos, a equipe do Sertãozinho voltou a pressionar o time da casa e teve duas chances claras de gol, em batidas de fora da área.

Em um contra ataque impulsionado por Erick Salles pela direita, ele fintou o marcador, chegou ao fundo, cruzou para Marlon, o goleiro Matheus, do Sertãozinho, defendeu e na sobra, Léo Santos bem posicionado marcou para a Votuporanguense.

Após isso, o Sertãozinho voltou a pressionar, aos xx minutos, Abner, do time rival, se viu sozinho no lado esquerdo da defesa da Votuporanguense, chutou ao gol e a bola foi direto para as mãos do goleiro Talles, da Alvinegra.

No fim do primeiro tempo, o Sertãozinho marcou, aos 51 minutos, em uma falha da marcação da Votuporanguense, Formiga encontrou espaço e bateu da intermediária da área, sem chances para Talles.

O segundo tempo iniciou menos intenso que o primeiro, apesar disso, logo aos cinco minutos, em jogada do lateral-direito, Bruno Moura, ele chegou livre e tocou para Marlon, que bateu para o gol e foi interceptado pela defesa do time do elenco do Sertãozinho.

Em seguida, aos oito minutos Erick Salles, em jogada pela direita, o CAV perdeu uma chance clara de gol. Isso porque Erick bateu, a bola sobrou para Murilo que tentou cabecear, mas a bola ficou para o goleiro.

Aos 19 minutos, a Votuporanguense teve uma nova grande chance com uma cobrança de falta, Anderson bateu no canto direito do goleiro Matheus, que desviou o gol. Dez minutos depois, em jogada pela esquerda, Léo Santos tocou para Marlon, que cabeceou para o gol, mas o goleiro do rival espalmou e a bola foi para a linha de fundo.

Após os 30 minutos, o Sertãozinho voltou a pressionar a equipe da casa com jogadas rápidas e em sua maioria de contra ataque. No fim do segundo tempo, a Votuporanguense ainda teve duas chances claras de gol, perdeu a oportunidade em um bate rebate na área do adversário.

Com o resultado, a Votuporanguense ocupa a 10ª posição e perdeu a chance de ficar em 9º lugar, e agora encara o Desportivo Brasil, na Arena Plínio Marin, na próxima quarta-feira (16). Já o Sertãozinho encara o Olímpia, em casa.

FICHA TÉCNICA

VOTUPORANGUENSE 1 X 1 SERTÃOZINHO

Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

Data-Hora: 13/03/2022 - 10h

Árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues

Assistentes: Italo Magno de Paula e Diogo Cruz Freire

Público: 499 pagantes

Renda: R$ 7.840,00