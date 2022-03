O evento promete movimentar as quadras do clube e mais de mil pessoas são esperadas para prestigiar o campeonato

publicado em 19/03/2022

O sucesso do torneio e do esporte na cidade já é comemorado, e o clube planeja investir ainda mais com a modalidade (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Assary Clube de Campo de Votuporanga irá sediar nesse fim de semana o "II Torneio Aberto de Beach Tennis". O evento promete movimentar as quadras do clube e mais de mil pessoas são esperadas para prestigiar o campeonato que recebe atletas de toda a região.As disputas começaram na sexta-feira (18) à tarde, com jogos das categorias masculino e feminino A, B e C e seguem neste sábado (19) e domingo (20) durante o dia todo. Participam atletas de Iturama (MG), Monte Aprazível, Rio Preto e outras cidades da região.“Uma satisfação muito grande realizar essa segunda edição, mostra o sucesso da primeira. Desta vez com maior estrutura, novidades, não teremos duplas mista por conta de organização, para tudo ficar mais fluído”, disse o presidente do Assary, Rogério Marques.O sucesso do torneio e do esporte na cidade já é comemorado, e o clube planeja investir ainda mais com a modalidade.“O Beach é um esporte que veio para ficar, é um esporte que não é caro, atrai muitas famílias, mulheres, crianças. O ambiente favorece, ar livre, árvores e na nossa diretoria fizemos três novas quadras e a iluminação com lâmpadas de LED e o objetivo é crescer junto do esporte”, finalizou.