A Votuporanguense se reapresentou na segunda-feira (21) à tarde para uma semana inteira focada em treinos antes de um jogo ‘decisivo’ contra o Rio Preto

publicado em 22/03/2022

A Votuporanguense terá semana ‘cheia’ para treinos antes da última partida da primeira fase da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após a vitória fora de casa, a Votuporanguense terá novamente uma semana “cheia” para treinos antes da última partida da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. O time embala o quinto jogo invicto e espera garantir a classificação para a segunda etapa do torneio.

A Alvinegra fechou a 14ª rodada dentro do G8, em oitavo lugar com 19 pontos, atrás do União Suzano, o sétimo colocado com 21 pontos e também do Capivariano, atual sexto colocado com também 21 pontos. Para garantir a classificação, porém, a Votuporanguense precisa pontuar em casa, na Arena Plínio Marin, diante do Rio Preto, em um clássico regional, às 15h.

É de olho nesse cenário e com o objetivo de seguir no torneio, que o técnico Rodrigo Cabral falou sobre a persistência e o entrosamento da equipe durante a sequência de jogos.

“Agora é descansar e curtir bastante a vitória, porque só eles sabem o que passaram durante o campeonato, o Talles foi preponderante para essa nossa ascensão e claro que através do coletivo, os individuais aparecem e a união deles é muito interessante. Isso só fortalece o caminho e que a gente consiga com muita humildade, quem sabe beliscar uma classificação”, disse o professor.