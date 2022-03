Até o fim da primeira etapa da A3, a Alvinegra tem mais três jogos para tentar buscar o G8 e seguir no torneio e tem que ganhar os três

publicado em 15/03/2022

A Votuporanguense terá que ganhar as três próximas partidas do Campeonato Paulista da Série A3 para conquistar a classificação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de um empate na Arena Plínio Marin, contra o Sertãozinho, no domingo (13), a Votuporanguense terá que manter 100% de aproveitamento para conseguir se classificar para a segunda etapa da Série A3. A Alvinegra terá que vencer os próximos três jogos, sendo que dois deles serão em casa e um fora.Pelos cálculos, levando em consideração a média de pontos das últimas três edições da competição, onde os times do G8 avançaram com, no mínimo, 22 pontos, a Alvinegra precisa de mais nove pontos.Em entrevista e análise após a partida, o técnico da Alvinegra, Rodrigo Cabral, disse que a equipe não se atentou aos detalhes da proposta de jogo que o Sertãozinho jogou na Arena Plínio Marin.“Sabíamos que o Sertãozinho vinha com essa proposta mais reativa. Nossa proposta é jogar e hoje foi uma desatenção, porque chegamos no gol do adversário, tivemos boas finalizações. Quando se joga com uma equipe que tem essa proposta tem que estar atento, porque alguns jogadores específicos já ficam encaixados para uma transição e você fica com a bola fazendo um jogo ofensivo tem que estar atento a esse detalhe”, disse o professor.Cabral ainda destacou sobre as atualizações realizadas durante a segunda etapa. “Quando se está com uma proposta de agredir tem que ter uma cautela, porque hoje o jogo não foi uma característica só, tem que se ter uma cautela para expor a equipe e não ficar muito vulnerável, por isso a entrada do Samuel em relação ao Henrique, que tinha feito um bom jogo, mas pelo ímpeto do Samuel de buscar e ter um salto. O Ricardo que é um controlador da bola parada, o Matheus Reis para empurrar”, completou.Quem também lamentou o resultado nos microfones dafoi o atacante Erick Salles. Segundo ele o time tem mostrado garra durante as partidas, mas durante os detalhes nos momentos de finalização e também em segurar o resultado o elenco não tem se atentado."Estamos jogando, criando e infelizmente a bola não tem entrado, acredito que temos errado nos detalhes, conseguimos fazer um gol na insistência e ali era o momento de segurarmos o jogo, fazer o tempo passar e nós não fomos suficientes para segurar o resultado e acabamos sofrendo o gol ali no último minuto, foi um banho de água fria. Temos que estar mais atentos aos detalhes para que eles sejam favoráveis e não contra", disse ele.