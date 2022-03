Evento esportivo, organizado pela Avoa, espera movimentar o cenário do atletismo na região; corredores percorrerão as principais ruas da cidade

publicado em 04/03/2022

A corrida terá largada no Parque da Cultura, no dia 20 de março, e contará com um percurso de 6 Km pelas principais ruas de Votuporanga (Foto: Divulgação e Rovena Rosa/Agência Brasil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs atletas e interessados a participar da 7ª Run Avoa, que está prevista para acontecer no dia 20 de março, têm até esta sexta-feira (04) para realizar a inscrição nos valores de lote promocional. A corrida terá largada no Parque da Cultura e contará com um percurso de 6 Km pelas principais ruas de Votuporanga.De acordo com o regulamento da corrida, o objetivo é comemorar o aniversário da Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) e também promover o atletismo na cidade e na região, favorecendo a descoberta de novos valores para a modalidade e proporcionando momentos de lazer em todos os meios sociais e esportivos e arrecadar fundos para a entidade.Pelo lote promocional, as inscrições estão nos valores para a categoria geral de R$ 60, acima de 60 anos por R$ 30 e para equipes acima de 10 atletas fica R$ 50. A partir de amanhã, o valor sobe para a categoria geral para R$ 80, 60 anos para cima fica R$ 40 e para as equipes mantém o valor de R$ 50.De acordo com o organizador José Roberto Medalha é muito gratificante poder retornar com a corrida na cidade e promover essa retomada em Votuporanga.‘Ficou claro que a atividade física ela proporciona uma maior resistência, melhora da imunidade, proporciona mais disposição. Isso é de bastante alegria poder estar voltando com essas atividades como a corrida de rua que é bastante praticada sem restrição, todos têm condições de participar”, disse.O evento conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Trânsito, Secretaria da Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal da Saúde, Polícia Militar, Tiro de Guerra, organização da Equilíbrio Esportes.