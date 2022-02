A atleta Karina Franzin foi campeã geral da prova de 10 km na categoria feminina, Isabel Rocha foi campeã de 60 anos na prova de 5 km e Genivaldo Evangelista foi campeão nos 10km na categoria de 60 anos acima

publicado em 16/02/2022

Atletas de Votuporanga conquistaram importantes colocações em corrida realizada neste fim de semana na cidade de Colina (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brTrês votuporanguenses se sagraram campeãs na corrida pedestre “5º Treinão”, em Colina (SP), no fim de semana. A atleta Karina Franzin foi campeã geral da prova de 10 km na categoria feminina, Isabel Rocha foi campeã de 60 anos na prova de 5 km e Genivaldo Evangelista foi campeão nos 10km na categoria de 60 anos acima.Além delas, a atleta Luzia Aguiar foi a terceira colocada da categoria acima de 60 anos, Jaciara Andrade foi 4ª colocada de 40 a 50 anos, Flavio Pires foi quarto colocado na categoria de 30 a 39 anos, Daniel Moretti ficou em quarto lugar no de 40 a 49 anos, João Bocato quinto colocado no de 40 a 49 anos e Osmar Andrade foi 5º de 50 a 60 anos.Ainda na prova de 5k o vice-campeão geral da prova foi o atleta Vitor Andrade, que é de Votuporanga e representa a equipe Arpa de Rio Preto.Além de Lana Padilha que foi a quinta colocada na categoria de 20 a 29 anos e Miriam Marques foi sétima colocada de 20 a 29 anos, em sua primeira competição. Os atletas representaram a equipe Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) e a Secretaria do Esporte.A próxima competição será neste domingo na cidade de Lourdes, 7.500 metros. A equipe aproveita para agradecer a Prefeitura Municipal de Votuporanga Secretaria de Esportes e Lazer, no nome do secretário Marcello Stringari.