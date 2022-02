Os times se enfrentam neste domingo (20), às 10h, na Arena Plínio Marin, pela sétima rodada do torneio; a transmissão é exclusiva da Cidade FM

publicado em 19/02/2022

A Votuporanguense encara o EC São Bernardo pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A3 em busca de vitória (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense encara, neste domingo (20), a sétima rodada do Paulista da Série A3 em busca de uma vitória dentro de casa para se manter vivo no torneio e voltar a zona de classificação. A equipe encara o EC São Bernardo, na Arena Plínio Marin, às 10h.O elenco Alvinegro, porém, sofreu mais uma baixa e o técnico Thiago Oliveira não poderá contar para essa partida com o lateral-direito Bruno Moura, que está com uma entorse em seu joelho esquerdo. O atleta passou por exames ontem e está fora do jogo.“Acredito que nossos laterais têm feito bons campeonatos, o Bruno é um dos caras que mais cruzam na área, faz jogadas de linha de fundo e acho que nós temos umas linhas de laterais bem organizadas e ofensivas. Esperamos que ele consiga se recuperar”, disse.Sobre o seu meio de campo, Oliveira destacou as atuações de Murilo nas últimas partidas e disse que poderá contar com isso para ir em busca dos três pontos. “O Murilo tem feito um bom campeonato, ele teve nos últimos dois jogos sobre a questão do desgaste físico, Murilo se doou bastante e se desgastou muito nesses dois últimos jogos e teve um pouco de dificuldade e nós tínhamos o Leo Cereja, que nós contratamos para ser esse camisa 10, uma pena que esteja praticamente fora da competição”, completou.Thiago ainda disse que o time entra com a postura de reconhecimento dos erros da última partida e busca melhorar o setor ofensivo de seu time. “Temos sido um dos times que mais finalizam na competição e nós temos poucos gols, porque muitas das jogadas nós não conseguimos concluir porque não estamos preenchendo a área. Já é uma cobrança nossa, vamos cobrar mais ainda mais”, disse ainda.O professor disse ainda que a comissão irá apostar na atuação dos atletas que já estão no clube, isso porque a Votuporanguense não tem ainda perspectiva de realizar novas contratações. “Temos que apostar atualmente nos atletas do clube e vamos colocar, porque agora os jogos são desgastantes, muito acúmulo de desgaste e por isso vamos tentar com os atletas que estão aqui”, finalizou.O torcedor Alvinegro que irá acompanhar a Votuporanguense de perto pode garantir seu ingresso por meio do, sendo o valor de R$ 20 para arquibancada coberta, R$ 10 na descoberta (atrás do gol) e também R$ 10 no setor visitante.Será permitida a entrada de torcedores com máscara, xerox do ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única), ou exame PCR realizado com 24 horas de antecedência da partida para quem não tomou as duas doses da vacina. Crianças abaixo de 12 anos não pagam, mas deverão apresentar xérox do teste de exame PCR feito 24 horas antes da partida.Como de costume o jogo é transmitido peladiretamente da Arena Plínio Marin com comentários, entrevistas e muita opinião. O pré-jogo começará às 9h e os ouvintes podem participar por meio do (17) 3421-2113.Após a última rodada, uma opinião unânime surgiu dos torcedores e ouvintes do programa Bola em Jogo, da: a necessidade de contratações. A torcida sugere destaques para as laterais, meio campo e também no setor ofensivo para a temporada. A diretoria, porém, esclareceu que ainda não é hora para trazer esforços.Quem falou sobre o assunto foi o presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, no programa de ontem. “Entendemos a ansiedade do torcedor ainda mais perante essa partida ruim contra o Capivariano, que foi tão ruim quanto aquela do ano passado contra o Rio Preto”, disse.O cartola relatou que um dos motivos para que contratações sejam realizadas agora, é o fato de que os atletas que estivaram na última partida são os mesmos que fizeram jogos sólidos e tranquilos contra a Matonense, o Barretos, São José, Bandeirante e até mesmo na derrota contra o Noroeste, em sua opinião.“Esse grupo já mostrou que pode entregar algo a mais para a cidade, para a torcida e para a diretoria, o que cobramos é que nunca falte amor e raça pela camisa”, completou.O segundo motivo, seria o financeiro da Votuporanguense. “A diretoria, com os seus empresários, que tomam conta do futebol de Votuporanga se não fossem por amor a essa camisa e cidade, eu não sei nem se teria futebol aqui. Porque todo mês sangra muito. São as condições financeiras que nos permitem esse time, que já nos mostrou que pode nos dar algo a mais. Só confiar e esperar, que vamos ter algo muito bom nos próximos jogos”, finalizou.