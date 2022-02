Pela sexta rodada do Paulista A3, a Votuporanguense viaja até Porto Feliz em busca de três pontos para seguir vivo no campeonato

publicado em 16/02/2022

A Votuporanguense busca a vitória fora de casa e luta pelo primeiro objetivo no torneio, que é a classificação no G8 do Paulista A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

A Votuporanguense encara nesta quarta-feira (16) mais um desafio pela Série A3. Jogando fora de casa, no estádio municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, a equipe irá enfrentar o elenco do Capivariano pela sexta rodada, em busca de conquistar os três pontos para se manter no G8 e seguir vivo no campeonato.Foi nesse sentido que o técnico da Alvinegra, Thiago Oliveira, destacou que a equipe voltará a impor o seu estilo de jogo, mesmo avaliando que a partida será equilibrada. "Será um jogo difícil, equilibrado, mas como temos uma ideia de jogo iremos tentar propor o nosso jogo também fora de casa para que a gente conquiste o resultado", disse o professor.Conforme Oliveira, o time é rápido e tem seu ponto forte na transição ofensiva com muita velocidade. "Dos times que nós enfrentamos é o que mais joga com o estilo parecido com o nosso, tem um jogador que dispensa comentários, que é o Correa", relatou.Para a partida, o técnico irá poder contar com Murilo que se recuperou depois do último jogo, no qual foi substituído após sentir as pernas. Thiago disse ainda que Erick Salles é outro atleta que tem sido vigiado, devido a um problema no ombro e por isso seu elenco será definido ainda nesta quarta."Nosso fisioterapeuta, o Allan vai com a gente e são jogos em sequência, jogadores sentindo algumas questões físicas. No domingo muito quente, mas mesmo assim conseguimos um bom resultado e temos algumas dúvidas que até amanhã [hoje] estaremos definindo o time. A definição vai correr na hora do jogo, o Allan vai nos passar os jogadores para que a gente consiga ter todos os jogadores", completou.Com as alterações da última partida, o professor disse que estava satisfeito com o futebol apresentado bem como com a vitória em cima da equipe do São José. Ele lamenta apenas a contusão do meia Léo Cereja, que passou ontem por uma ressonância e agora aguarda o resultado dos exames."Foi um jogo muito seguro, uma equipe bem compacta, organizada, me agradou bastante. Pena porque ficamos muito tristes pelo Leo, que ficou um tempo sem jogar e na hora que ele retorna, sente novamente. Agora é torcer e esperar para que não seja nada demais", finalizou.O CAV e a equipe do Capivariano tiveram poucos embates no Campeonato Paulista. Impossível o torcedor votuporanguense não se lembrar, porém, de 2011, quando a Alvinegra ainda jogava pela Segundona. Na rodada 21 do torneio, o CAV bateu o time de Capivari e saiu com a vitória por 3 a 1, no antigo estádio Plínio Marin.No jogo de volta, por sua vez, o Capivariano bateu o CAV com o mesmo placar que sofreu na ida, 3 a 1. Ainda na segundona de 2011, o Capivariano se sagrou vice-campeão da competição e conseguiu o acesso para A3.Após isso, entre idas e vindas dos clubes, se enfrentaram em 2017, desta vez pelo Paulista A2. Na única vez que se enfrentaram por esta divisão, os clubes emplacaram um empate por 1 a 1, na Arena Plínio Marin. No ano passado, pela A3 os times se enfrentaram novamente e terminaram também a partida no 1 a 1.