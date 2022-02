De acordo com Guilherme, em sua análise o elenco não mudará sua maneira de jogar, no que será uma proposta de jogo leve e também jovem

publicado em 23/02/2022

O Marília não poderá contar com três atletas para a partida contra a Votuporanguense (Foto: Lucas Daquino/Marília)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPara a partida desta quarta-feira (23) contra a Votuporanguense, o técnico do Marília, Guilherme Alves, analisou que o elenco Alvinegro virá para a partida como uma espécie de tudo ou nada, em busca de um saldo positivo.De acordo com Guilherme, em sua análise o elenco não mudará sua maneira de jogar, no que será uma proposta de jogo leve e também jovem.“É uma equipe que chega no fio da navalha. A Votuporanguense muito leve, jovem, time muito interessante, mas quando se pega um time que está nesse momento, que não era para estar, pelo que eu vi, na minha opinião tem mais bola que algumas equipes que estão na nossa frente. Futebol é assim. Eles virão para o tudo ou nada”, disse.Guilherme ainda destacou as atuações de Vinicius Diniz, Israel, Erick Salles e Marlon, na última partida contra o São Bernardo. “Vinicius Diniz já fazia parte e jogou no ano passado, é um menino muito bom jogador. O Israel que foi o melhor jogador em campo, extrema, que fez a jogada do gol, tem o Erick, gostei bastante do Marlon, que fez o gol”, completou.Para a partida, o técnico Alviceleste não contará com o zagueiro Richard, por uma lesão na coxa direita, o volante Anderson Brito, por uma fratura na mão direita e nem com o atacante Caio Vieira, por lesão no joelho direito.