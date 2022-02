Após a derrota para o Capivariano, o comandante da Alvinegra avaliou a partida e disse que não gostou do jogo realizado por sua equipe

publicado em 18/02/2022

O técnico da Alvinegra, Thiago Oliveira, avaliou a última partida contra a equipe do Capivariano e disse que irá em busca do resultado em casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, não gostou da partida realizada por sua equipe na última rodada do Campeonato Paulista da Série A3, que culminou em uma derrota por 2 a 0 para a equipe do Capivariano. Agora a Alvinegra ocupa a nona posição e se viu pela primeira vez fora da zona de classificação.De acordo com o técnico, a equipe foi para o jogo com a ideia de manter o que já vinha desempenhando, ou seja, manter a posse de bola e aumentar a intensidade nas finalizações. Mas, não foi o que se viu em campo.“Falamos bastante dessa jogada que o Capivariano faria, nos últimos dois jogos em casa, eles fizeram jogadas assim, gols assim, em termos de tempo de placar, principalmente, nos primeiros quinze minutos o adversário sempre perdendo os dois gols de diferença e sabíamos que iria acontecer esse tipo de jogada e não fomos competentes para diminuir esses lances de cruzamento”, analisou Oliveira.Para ele ainda, o CAV pecou na parte ofensiva e por isso disse que foi o pior primeiro tempo à frente da equipe. “Na parte ofensiva nós finalizamos muito pouco do que a gente vinha finalizando na competição, foi um primeiro tempo muito ruim, um dos piores primeiros tempos que tive aqui no comando do CAV”, completou.Em sua análise, Oliveira disse que no segundo tempo a equipe ainda mudou a dinâmica da partida. “Colocamos três homens na linha defensiva para liberar mais os alas, os meias e os atacantes, tivemos o controle, mas finalizamos muito pouco também, pouco preenchimento de área. Perdemos ontem porque nós não fomos competentes para conseguir colocar tudo em prática o que nós combinamos”, disse.Para a partida de domingo, o técnico Thiago Oliveira analisou o jogo como difícil e disse que quer recuperar os pontos para voltar para a zona de classificação do campeonato e ocupar ainda entre os quatro primeiros.“Vamos em busca do bom resultado domingo contra o São Bernardo, um jogo também difícil na qual temos que melhorar, temos que apagar os erros que nós tivemos lá em Capivari e buscar os três pontos contra o São Bernardo, como a gente tem feito com o nosso domínio forte e criando muitas oportunidades. Esperamos que a gente consiga conquistar os três pontos para que a gente volte a ficar entre os quatro primeiros colocados da competição”, finalizou.