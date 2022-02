Apesar de querer fazer o fator casa presente, o técnico da equipe do Noroeste, Luiz Carlos Martins, disse que será um jogo difícil contra a Votuporanguense

publicado em 09/02/2022

A equipe do Noroeste, segundo o seu técnico, Luiz Carlos Martins, irá impor o fator casa para conquistar os três pontos (Foto: Noroeste)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista exclusiva ao, o técnico da equipe do Noroeste, Luiz Carlos Martins, disse que sua equipe irá tentar impor seu ritmo de jogo na partida desta quarta-feira (09), às 19h30, no estádio Alfredo de Castilho.Apesar de querer fazer o fator casa presente, o comandante disse que será um jogo difícil e considera a organização e a ofensividade da equipe da Alvinegra os fatores que podem trazer a dificuldade que espera.“Sabemos que é um jogo difícil, um time bem arrumado, treinado, com jogadores experientes, é um clube que dá condições para os atletas, para a comissão técnica. É um time que eu, particularmente como treinador tenho maior respeito”, disse Luiz.Para o técnico ambas as equipes têm tradição no futebol e poderão colocar isso em prova durante a partida. “Estou esperando um jogo duro, como todos são, todos nós vamos conhecendo os atletas a maneira de jogar dos adversários, dentro da própria competição. É como um jogo de xadrez, temos sempre que ter atenção, atacar, defender e ter atenção nas bolas paradas, a favor, contra e acho que futebol é isso. Cada treinador tem a sua estratégia, conhece seus jogadores, sua altura, a sua velocidade, a força de cada e sabe da personalidade de cada atleta e procura tirar o proveito naquele momento do jogo”, completou.O Noroeste vem de duas vitórias e uma derrota por 1 a 0 para a equipe do Olímpia. Com isso, o técnico Luiz analisou que a última partida não foi favorável para a equipe por conta das condições do gramado. “Não houve toque de bola, nós fazíamos sempre a transição mais rápida e direta e devido as circunstâncias do gramado não foi possível”, finalizou.