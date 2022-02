Thiago Oliveira destacou, principalmente, a atuação dos jogadores mais novos que entraram no segundo tempo e impuseram o ritmo de jogo

publicado em 03/02/2022

O técnico da Alvinegra, Thiago Oliveira, disse que a equipe irá encarar a próxima partida como um jogo decisivo na busca de fugir do rebaixamento (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm sua tradicional análise pós-jogo, o técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, destacou a atuação de seus atletas durante a partida contra a Matonense, na quarta-feira (02), principalmente, a dos jogadores mais novos que entraram no segundo tempo e impuseram o ritmo de jogo. Além disso, ele mirou a partida de domingo contra o Barretos e disse que Alvinegra terá outra decisão.De acordo com o professor, a partida foi difícil, primeiro devido ao campo molhado, que fez com que o time de Oliveira mudasse a sua principal característica, assim como em Birigui, que era a velocidade.“O campo estava muito pesado e não tínhamos um time muito leve no primeiro tempo tivemos dificuldade pelo campo, sabíamos que se tivéssemos essa característica, o adversário iria cansar e nós colocamos os jogadores mais novos para termos mais velocidade. O mérito não é meu, é deles, que entraram bem e fizeram um bom jogo”, disse.Sobre a atuação dos atletas que recentemente subiram da base, Thiago enalteceu o comprometimento dos garotos. “Nós demos um pouquinho mais de gancho para os meninos, no primeiro lance e no segundo temos um erro ou outro, mas é da juventude e só colocando eles nas partidas, que vamos ter êxito. Mérito dos jogadores, que entenderam as circunstâncias do jogo, que era difícil, pegamos dois adversários, o Bandeirante e a Matonense, que tem muito mais investimento que a gente”, completou.O técnico avaliou que a comissão irá com calma, inteligência e lendo as partidas. “Não temos medo e se tivermos que colocar os atletas mais jovens iremos colocar. Com a entrada do Israel, eu queria um time mais agressivo e veloz. A Matonense é uma equipe que quer brigar, nós sabíamos disso pelo investimento que tem, que é quase que o dobro do nosso”, relatou.Ainda para domingo, Thiago disse que será um novo jogo decisivo e a oportunidade de se conquistar o que ele denomina de primeiro objetivo, que é fugir do rebaixamento. “Isso que traz o jogo de domingo ser decisivo, parabenizar a nossa torcida que nos apoiou nos momentos difíceis, pessoal da TOV sempre nos dando suporte, vamos contar com eles domingo em um jogo que foi muito mais difícil do que foi hoje. Temos que trabalhar bem, ter muita calma é um jogo de muita paciência para que a gente consiga sair vitorioso no domingo”, finalizou.