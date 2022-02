Thiago Oliveira usou dos microfones da Cidade FM para expressar a sua indignação quanto a arbitragem da partida contra o Noroeste devido ao lance de pênalti que não foi marcado a favor da Alvinegra

publicado em 10/02/2022

O técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, disse que pedirá ao clube para notificar a Federação sobre o lance de pênalti não marcado (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm sua tradicional análise pós-jogo, o técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, usou dos microfones dapara expressar a sua indignação quanto a arbitragem da partida de quarta-feira (09), contra o Noroeste, de Bauru, devido ao lance de pênalti que não foi marcado a favor da Alvinegra.Segundo ele, o árbitro teria utilizado dois pesos e duas medidas no momento em que não foi marcado o pênalti em cima do atacante Rafael Peixoto, da Alvinegra. Diante disso, Oliveira relatou que irá pedir ao clube para notificar a FPF (Federação Paulista de Futebol) para que analisem os casos.“Eu acho que foi pênalti, inclusive, vou falar com o Diego e com a nossa diretoria, com o pessoal da Federação sobre essa questão da penalidade e ficamos chateados, porque o pênalti do Miguel foi legítimo, não falamos nada e outro também foi pênalti contra o Peixoto. Então teve dois pesos e duas medidas na mesma jogada”, disse.O técnico da Alvinegra ainda destacou que no pacote de reclamações irá adicionar os momentos de “enrolação”, que seus adversários têm adotado como postura durante as partidas.“A cera que o Noroeste fez durante o segundo tempo todinho, se ficou dez minutos, tem que dar dez minutos, então está tendo esse problema muito grande. As equipes não querem jogar, eles estão tendo muito tempo de cera e isso atrapalha o nosso futebol ofensivo e criativo, vamos passar para o pessoal da Federação”, relatou.O jogo para ele foi equilibrado e a Votuporanguense tinha chances de, ao menos, sair com o empate. “Não vejo como natural essa derrota, porque a gente veio para ganhar e pela nossa leitura tivemos a oportunidade de, pelo menos, sair com o empate pelas oportunidades que a gente criou”, completou.Apesar do resultado fora de casa, Thiago disse que o time continuará brigando para se classificar no G4 do Campeonato Paulista da Série A3. “Ficamos chateados por ter criado as oportunidades e não ter conseguido colocar elas para dentro, então iremos focados vamos continuar brigando para classificar entre os quatro primeiros e tivemos a oportunidade em dois jogos, contra o Noroeste e o Barretos, de vencer ou pelo menos empatar aqui”, finalizou.