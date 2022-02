A Alvinegra joga às 19h30 no estádio Bento de Abreu, em Marília, com o objetivo de recuperar parte defensiva do elenco e finalizar mais

publicado em 23/02/2022

A Votuporanguense encara nesta quarta-feira (23), às 19h30, a equipe do Marília pela oitava rodada da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense volta a entrar em campo nesta quarta-feira (23) pela Série A3, pressionada em conquistar um bom resultado e voltar a zona de classificação. O desafio dessa vez é fora de casa, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na casa do Marília, às 19h30, pela oitava rodada do campeonato.O elenco alvinegro vive um momento de estremecimento, após duas derrotas seguidas no torneio, para a equipe do Capivariano, fora de casa e do São Bernardo, na Arena Plínio Marin. As derrotas, em si, não são encaradas pela torcida como o problema, mas sim o desempenho dos atletas dentro de campo, principalmente contra o Capivariano.A expectativa para a partida é o resultado positivo, por isso que o técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, disse que trabalhou com o seu time e quer recuperar a parte defensiva do seu time.“Nosso sistema defensivo era o melhor da competição há duas rodadas atrás, nós estamos levando os gols, onde temos mostrado para todos como iria acontecer e são erros individuais, que não podemos cometer”, disse.Nesta rodada, a Alvinegra ocupa a nona colocação, com oito pontos e o seu adversário, o Marília está em sétimo lugar, com onze pontos. O time Alviceleste vem de uma derrota, por 2 a 1 contra o Comercial e dois empates, um contra o Desportivo Brasil e outro no clássico contra o Noroeste.Por isso, que a pressão é ainda maior. Com um resultado positivo na partida de hoje, a Votuporanguense tem até a chance de passar o adversário na tabela de classificação e voltar ao G8.“Sabemos da dificuldade. Eles possuem jogadores rodados, de ataque muito rápido, temos que neutralizar a questão e impor o nosso ritmo, ser mais assertivo. Temos criado grandes oportunidades e perdido muitos gols. Os adversários têm sido muito letais contra a gente, criam pouco, mas são mais efetivos”, completou Thiago Oliveira.Para a partida, Oliveira não contará com o atacante Israel, que tomou o seu terceiro cartão amarelo no campeonato e cumprirá suspensão no jogo de hoje, bem como Bruno Moura, que ainda se recupera de uma lesão no joelho e pode ser desfalque por mais duas semanas. Já o meia Léo Cereja terminará o campeonato no DM e terá que fazer uma nova cirurgia, após romper o ligamento cruzado do joelho.Murilo deve retornar ao campo para a partida de hoje. Segundo o técnico, ele ficou fora da última partida devido a um desgaste, mas já está apto novamente.“O importante é que a gente consiga ser uma equipe equilibrada e é o processo. Estamos dando oportunidade para todos os jovens, acabamos o jogo com praticamente sete jogadores abaixo de 21 anos e então vamos continuar nesse processo, esperamos fazer um bom jogo contra o Marília”, disse Thiago Oliveira.Direto de Marília para a, a maior equipe do futebol do noroeste paulista está pronta e escalada para narrar os momentos da partida desta quarta. O ouvinte poderá acompanhar o pré-jogo a partir das 17h30 com entrevistas, opinião e comentários antes da bola rolar.